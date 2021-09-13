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Путин передал поздравления Самаре с открытием Парка дружбы народов
Общество
Путин передал поздравления Самаре с открытием Парка дружбы народов
samregion.ru  /  Правительство Самарской области

Самара, 13 сентября. Уникальный Парк дружбы народов открылся в день города в новом микрорайоне «Волгарь». В нем собраны 20 подворий различных народностей, проживающих на территории Самарской области.

Значимость этого события подчеркнул президент России Владимир Путин, направивший участникам церемонии открытия приветственную речь.

«Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский проект важной и востребованной инициативой. Уверен, Парк дружбы народов станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края», — говорится в приветствии главы государства, зачитанном заместителем руководителя президентской администрации Магомедсаламом Магомедовым.

Работа над создание аутентичных подворий с привлечением множества специалистов велась в течение 5 лет. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, экспозиция будет расширяться.

«Наш парк будет наполняться новыми элементами, и уверен, что и новые национальные культурные центры разместят здесь свои дома, и мы будем с удовольствием приходить и знакомиться с богатейшей культурой народов, населяющих нашу самарскую землю», — заявил глава региона.

В связи с открытием Парка дружбы народов до этой локации в Самаре продлен маршрут автобуса №80, связывающего микрорайон «Волгарь» с железнодорожным вокзалом.

Ранее ФАН сообщал о том, что художник-каллиграфист Покрас Лампас зашифровал на площади Сельского хозяйства в Самаре цитату Юрия Гагарина. 

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путин самара дружба народов
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