Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 12:42
12:42
Общество
Трюки над пропастью показали на фестивале хайлайна в Швейцарии
12:39
Политика
Правило Путина: аналитики Sohu раскрыли один из секретов госбезопасности России
12:37
Происшествия
Петербурженка избивала палкой своих детей и морила голодом
12:35
Политика
МИД Украины заявил о совместной работе с Чехией по задержанию Франчетти
12:30
Весь мир
Глава МИД Катара прибыл в Кабул на первую встречу с правительством «Талибана»
12:25
Политика
Зеленский передал украинцам слова Байдена о вступлении в НАТО
12:25
Спорт
Совет директоров КХЛ переизбрал Геннадия Тимченко на пост председателя
12:24
Общество
В Ленобласти спасатели на носилках вынесли из леса ушедшую за грибами пенсионерку
12:24
Происшествия
Суд отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Mellstroy
12:22
Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
Все новости

Каллиграфист Покрас Лампас зашифровал в Самаре цитату Гагарина над мусорными баками
Общество
Каллиграфист Покрас Лампас зашифровал в Самаре цитату Гагарина над мусорными баками
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 13 сентября. На площади Сельского хозяйства в областном центре появился новый арт-объект. Вентиляционную трубу строящегося метрополитена расписал каллиграфическими знаками художник Покрас Лампас.

Петербуржец Арсений Пыженков, которому через неделю исполнится 30 лет, известный под псевдонимом Покрас Лампас, работает в стиле «каллиграфутуризм». Он зашифровывает в своей каллиграфической росписи различные цитаты.

Технический объект (вентиляционную трубу) на площади Сельского хозяйства в Самаре художник сначала покрыл редкой краской цвета «королевский синий», а затем расписал каллиграфическим письмом. По словам Покраса, это цитата из Юрия Гагарина. Какая именно — пока известно только самому художнику.

«Покрас Лампас всегда предлагает людям самим попробовать прочитать зашифрованный им в каллиграфических знаках текст», — пояснили ФАН в оргкомитете Samara Ground Art Festival.

В рамках этого фестиваля в начале сентября 2021 года уличные художники со всего мира создали в Самаре целую серию различных арт-объектов — муралы, пластические формы и т. п.

Как выяснил ФАН, в сети Интернет есть видео, в котором Покрас Лампас рассказывает, как прочитать его каллиграфические тексты. Однако расшифровать цитату Гагарина на данный момент пока не удалось никому.

Зато жители Самары обратили внимание, что прямо под новым арт-объектом по-прежнему стоят два мусорных бака, и надеются, что их все же перенесут в другое место.

Каллиграфист Покрас Лампас зашифровал в Самаре цитату Гагарина над мусорными баками
Федеральное агентство новостей  / Евгений Егоров

Ранее ФАН сообщал, что суд в Самаре принял решение в пользу регионального мусорного оператора, взыскивавшего 240 тысяч рублей с ТСЖ, устроившего раздельный сбор ТКО.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Каллиграфист Покрас Лампас зашифровал в Самаре цитату Гагарина над мусорными баками
самара культура гагарин фестиваль стрит-арт каллиграфия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru