Каллиграфист Покрас Лампас зашифровал в Самаре цитату Гагарина над мусорными баками

Самара, 13 сентября. На площади Сельского хозяйства в областном центре появился новый арт-объект. Вентиляционную трубу строящегося метрополитена расписал каллиграфическими знаками художник Покрас Лампас.

Петербуржец Арсений Пыженков, которому через неделю исполнится 30 лет, известный под псевдонимом Покрас Лампас, работает в стиле «каллиграфутуризм». Он зашифровывает в своей каллиграфической росписи различные цитаты.

Технический объект (вентиляционную трубу) на площади Сельского хозяйства в Самаре художник сначала покрыл редкой краской цвета «королевский синий», а затем расписал каллиграфическим письмом. По словам Покраса, это цитата из Юрия Гагарина. Какая именно — пока известно только самому художнику.

«Покрас Лампас всегда предлагает людям самим попробовать прочитать зашифрованный им в каллиграфических знаках текст», — пояснили ФАН в оргкомитете Samara Ground Art Festival.

В рамках этого фестиваля в начале сентября 2021 года уличные художники со всего мира создали в Самаре целую серию различных арт-объектов — муралы, пластические формы и т. п.

Как выяснил ФАН, в сети Интернет есть видео, в котором Покрас Лампас рассказывает, как прочитать его каллиграфические тексты. Однако расшифровать цитату Гагарина на данный момент пока не удалось никому.

Зато жители Самары обратили внимание, что прямо под новым арт-объектом по-прежнему стоят два мусорных бака, и надеются, что их все же перенесут в другое место.

Федеральное агентство новостей / Евгений Егоров

Ранее ФАН сообщал, что суд в Самаре принял решение в пользу регионального мусорного оператора, взыскивавшего 240 тысяч рублей с ТСЖ, устроившего раздельный сбор ТКО.