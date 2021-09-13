Самара, 13 сентября. «Крылья Советов» расторгли соглашение о сотрудничестве с игроком сборной Ирака Сафаа Хади. 22-летний опорный полузащитник появился в команде в феврале 2020 года, но провел за команду всего 12 неполных матчей.

Сафаа Хади в детстве оказался в эпицентре войны с США, и с тех пор открыто проявляет свою гражданскую позицию. Так, в одном из матчей национальной сборной после гола он надел маску, которая ассоциировалась с иракской оппозицией, протестовавшей против прежнего руководства страны. Впоследствии в Ираке сменился президент, и санкций в отношении игрока не последовало.

Также, несмотря на напряженные отношения между Ираком и Ираном, Хади близко дружит с игроком санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердаром Азмуном. В интервью Хади неоднократно подчеркивал, что для него ничего не значат различия по национальности, вероисповеданию и т.п.

«Главное — чтобы человек был добрым. Сам я не употребляю алкоголь, но знаю тех, кто его пьет, и при этом они отличные люди. А есть непьющие, но плохие люди», — высказывался Сафаа Хади.

Перейдя в «Крылья Советов», в начале 2020 года Хади сразу же попал в пандемийный перерыв в чемпионате, а вскоре получил травму. В ФНЛ в прошлом сезоне в основном выходил на замену, а в нынешнем в состав попадать перестал.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Сафаа Хади за время в клубе, а также желает дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении на клубном сайте.

В очередном туре РПЛ «Крылья Советов» проиграли в Москве 0:2 «Локомотиву». В этой игре смог принять участие полузащитник самарцев Роман Ежов, несправедливо удаленный в предыдущем туре в Уфе питерским арбитром Владиславом Безбородовым.