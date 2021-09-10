Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 20:43
20:41
Общество
Оксану Пушкину возмутила история с недопуском ребенка с синдромом Дауна на аттракцион
20:36
Весь мир
Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране
20:36
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего ангара на Кингисеппском шоссе
20:35
Общество
Судьба Меган Маркл и принца Гарри была известна астрологу принцессы Дианы
20:34
Политика
Путин и Лукашенко собрали «пазл» Союза России и Белоруссии
20:33
Весь мир
Колумбия столкнулась с гуманитарным кризисом из-за тысяч мигрантов, рвущихся в США
20:32
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал Долину «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде»
20:30
В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
20:28
Весь мир
Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
20:21
Наука
Ученые из Швейцарской высшей технической школы исследовали пленку на холодном чае
Все новости

Отец троих детей погиб во время подводной рыбалки под Самарой
Происшествия
Отец троих детей погиб во время подводной рыбалки под Самарой
СК по Мурманской области

Самара, 10 сентября. Многодетный отец погиб на подводной рыбалке ночью. Его тело выловили спасатели. Мужчина ходил на «охоту» без специального снаряжения.

Трагедия произошла ночью на реке Уса вблизи Междуреченска. Местный житель отправился на подводную рыбалку¸ рассчитывая на хороший улов.

Перед погружением он сделал звонок жене, после чего больше не выходил на связь. Уже ночью друг, с которым мужчина пошел удить рыбу, сообщил о пропаже знакомого. Он рассказал, что в течение часа пытался найти в воде товарища, но безрезультатно.

Жена пропавшего вызвала спасателей и полицию. Тело утонувшего мужчины нашли спустя сутки. Выяснилось, что любители рыбалки занимались подводной охотой без специального снаряжения. У погибшего остались жена и трое детей.

Похожая трагедия произошла ранее в Одесской области. Мужчина не справился с пойманной на крючок рыбой и .

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Отец троих детей погиб во время подводной рыбалки под Самарой
самара рыбак утонул
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru