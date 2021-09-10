Отец троих детей погиб во время подводной рыбалки под Самарой

Самара, 10 сентября. Многодетный отец погиб на подводной рыбалке ночью. Его тело выловили спасатели. Мужчина ходил на «охоту» без специального снаряжения.

Трагедия произошла ночью на реке Уса вблизи Междуреченска. Местный житель отправился на подводную рыбалку¸ рассчитывая на хороший улов.

Перед погружением он сделал звонок жене, после чего больше не выходил на связь. Уже ночью друг, с которым мужчина пошел удить рыбу, сообщил о пропаже знакомого. Он рассказал, что в течение часа пытался найти в воде товарища, но безрезультатно.

Жена пропавшего вызвала спасателей и полицию. Тело утонувшего мужчины нашли спустя сутки. Выяснилось, что любители рыбалки занимались подводной охотой без специального снаряжения. У погибшего остались жена и трое детей.

Похожая трагедия произошла ранее в Одесской области. Мужчина не справился с пойманной на крючок рыбой и .