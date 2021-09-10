Полмиллиона россиян поддержали присвоение Сызрани звания «Город трудовой доблести»

Сызрань, 10 сентября. На заседании Российского организационного комитета «Победа» рассматривался вопрос о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести». В их числе — Сызрань Самарской области. Инициативу одобрил президент России Владимир Путин.

Победу в Великой Отечественной войне в Сызрани ковали работники 11 крупных эвакуированных предприятий.

«Из Сызрани в Поволжье для бойцов собрали и доставили 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов», — напомнил собравшимся глава государства.

Сбор подписей под инициативой присвоения Сызрани почетного звания начался по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Его поддержали почти 500 тысяч человек.

«Это почти в три раза превышает численность населения Сызрани. И конечно, это многое значит. Сегодня мы сильны своей сплоченностью, патриотизмом, уважением к истории родной земли и нашей великой Родины – России!» — прокомментировал событие глава самарского региона.

Соответствующее постановление должно быть подписано в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщал, что в Сызрани во время ремонта коммуникаций была обнаружена уникальная деревянная труба, уложенная под землю еще в 1900 году.