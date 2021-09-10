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Дептранс Самары пообещал оплату картой в маршрутках через 24 года
Общество
Дептранс Самары пообещал оплату картой в маршрутках через 24 года
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 10 сентября. Дептранс областного центра вступил в полемику с горожанами в твиттере ведомства. Поводом послужил вопрос, когда введут оплату банковскими картами на коммерческих автобусных маршрутах.

Дептранс ответил, что вопрос прорабатывается с областным минтрансом, в распоряжении которого есть научные обоснования по данному вопросу. И совместный проект планируется к реализации в 2025 году.

Этот ответ вызвал ироническую реакцию у горожан.

«Почему не в 2045? Черный нал и дезинформация по наличию пассажиров на маршруте приводит к коллапсу системы общественного транспорта и недовольству горожан», — высказался житель Самары Владислав Бандуров.

Сотрудник департамента транспорта, отвечающий за коммуникацию в твиттере, тоже использовал иронию.

«Сроки утверждены не департаментом. В 2045 так в 2045», — ответил представитель ведомства.

Справка ФАН: в настоящее время перевозчики, работающие в Самаре не по муниципальному заказу, принимают оплату проезда наличными деньгами либо переводом на личную банковскую карту водителей. В то же время на пригородном 126-м маршруте, связывающем города Самару и Кинель, у водителей уже более года имеются платежные терминалы, с помощью которых можно оплатить проезд банковской картой.

Ранее ФАН сообщал, что при оплате проезда в городском транспорте картой «Мир» любого банка и «Картой жителя Самарской области» пассажирам предоставляется скидка соответственно в 6 и 8 рублей.

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самара общественный транспорт
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