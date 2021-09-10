Стало известно, у кого в Самарской области самые высокие и самые низкие зарплаты

Самара, 10 сентября. Средняя зарплата в регионе в июне 2021 года составила 45 906 рублей. Такие данные привел Самарастат. По сравнению с июнем прошлого года зарплаты выросли на 15,4%.

Наиболее высокие доходы, по сведениям статистического учреждения, у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Средняя зарплата нефтяников и газовиков составляет 93 550 рублей.

Сотрудники, занятые в сфере IT, получает в среднем 58 109 рублей. Почти такой же доход в страховых компаниях — 57 255 рублей.

Как ни странно, в сфере недвижимости зарплаты гораздо ниже средних — 30 734 рубля. А меньше всех получают работники гостиниц и общепита — 23 368 рублей в среднем.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самаре все-таки могут появиться платные парковки. Проект будет реализован в 2022 году.