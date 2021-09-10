Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 13:06
13:04
Общество
Путин выступит в честь Дня города в Москве
13:04
Общество
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка проводила лето, угостившись сочным арбузом
13:03
Происшествия
Рабочего перемололо комбайном во время сенокоса в Алтайском крае
13:01
Общество
Полицейские и волонтеры спасли пропавшего пенсионера-грибника в Приморье
13:00
Общество
Как стать массажистом? Плюсы и минусы профессии
13:00
Общество
Эфир: Могут ли на международные фестивали попасть добрые и светлые фильмы о России
12:58
Общество
Путин посетит церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
12:55
Политика
Песков подтвердил проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии с участием Путина и Лукашенко
12:53
Шоу-бизнес
Британская королева Елизавета II поддерживает движение Black Lives Matter
12:52
Общество
Открытая поддержка оппозиции может привести к запрету Фонда Науманна в РФ
Все новости

Лес, вырубленный при строительстве нового моста через Волгу, продадут с аукциона
Общество
Лес, вырубленный при строительстве нового моста через Волгу, продадут с аукциона
nasledie.samregion.ru  /  УГООКН Самарской области

Самара, 10 сентября. На заседании в правительстве региона решили, что делать с лесом, вырубленным в Шигонском районе в ходе строительства нового моста через Волгу. Этот мост и дорога «Обход города Тольятти» будут являться частью автотрассы «Европа — Западный Китай».

В процессе строительства было вырублено 38 гектаров леса. Подрядчик произвел компенсационную высадку деревьев в соседнем лесу. Но возник вопрос, куда девать срубленный лес.

Чиновники предложили расширить полномочия министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Это нужно для того, чтобы ведомство имело право выставить лесные ресурсы на торги и продать их с аукциона.

«Это поможет эффективно реализовать ликвидную древесину», — уверены чиновники.

Ранее ФАН сообщал, что на месте строительства трассы «Обход города Тольятти» археологи нашли два древних селища эпохи бронзового века.
 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лес, вырубленный при строительстве нового моста через Волгу, продадут с аукциона
лес самарская область древесина природопользование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru