Лес, вырубленный при строительстве нового моста через Волгу, продадут с аукциона

Самара, 10 сентября. На заседании в правительстве региона решили, что делать с лесом, вырубленным в Шигонском районе в ходе строительства нового моста через Волгу. Этот мост и дорога «Обход города Тольятти» будут являться частью автотрассы «Европа — Западный Китай».

В процессе строительства было вырублено 38 гектаров леса. Подрядчик произвел компенсационную высадку деревьев в соседнем лесу. Но возник вопрос, куда девать срубленный лес.

Чиновники предложили расширить полномочия министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Это нужно для того, чтобы ведомство имело право выставить лесные ресурсы на торги и продать их с аукциона.

«Это поможет эффективно реализовать ликвидную древесину», — уверены чиновники.

Ранее ФАН сообщал, что на месте строительства трассы «Обход города Тольятти» археологи нашли два древних селища эпохи бронзового века.

