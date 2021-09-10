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Легендарный рынок в Самаре, возникший в 90-е, начали «зачищать»
Общество
Легендарный рынок в Самаре, возникший в 90-е, начали «зачищать»
vk.com  /  Александр Милеев

Самара, 10 сентября. В областном центре начали сносить торговые павильоны вещевого рынка в 15-м микрорайоне. Этот рынок — один из первых в Самаре, стихийно возникших в «эпоху первоначального накопления» в 90-е годы прошлого века.

Вокруг классических палаток с одеждой и обувью постепенно выросли продуктовые ларьки и рынок стройматериалов. Плотность его такая, что часть павильонов практически вываливается на рельсы трамвайного кольца. Попытки «передела собственности» на этом объекте неоднократно выливались в самые настоящие перестрелки, причем это было уже в относительно спокойных 2000-х годах.

Прошедшим летом этот рынок потребовала снести теплогенерирующая компания, так как он расположен в полосе отчуждения трубопроводов. Но начавшийся демонтаж, судя по всему, не связан с этим требованием. Пока сносу подлежат только полтора десятка павильонов, установленных здесь незаконно.

На месте снесенных палаток планируется произвести благоустройство. Оставшаяся часть рынка продолжит функционировать.

«Городские рынки должны выглядеть эстетично, чтобы покупателям было приятно там находиться, а торговля должна быть разрешена официально. Время, когда можно было найти лазейки и когда незаконной торговле потворствовали, прошло. Закрывать глаза на такие вещи нельзя, только тогда город будет развиваться и идти вперед», — написал на своей странице в соцсети депутат Губернской думы Александр Милеев.

Ранее ФАН сообщал об исходе судебной тяжбы в Самаре между региональным мусорным оператором «ЭкоСтройРесурс» и ТСЖ «Московское шоссе 298а», практикующим раздельный сбор ТКО. Суд постановил, что ТСЖ обязан выплатить регоператору 240 тысяч рублей.

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самара рынок благоустройство
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