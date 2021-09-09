Суд в Самаре не стал рассматривать иск против обязательной вакцинации

Самара, 9 сентября. Октябрьский районный суд в областном центре не стал рассматривать коллективный иск к главному санитарному врачу региона Светлане Архиповой. Причиной стала неправильная подача заявления.

Ранее ФАН сообщал, что 75 жителей Самарской области хотят признать неправомерным постановление Светланы Архиповой об обязательной вакцинации ряда категорий граждан. Согласно этому нормативному акту, руководители организаций, в которых к 1 сентября не вакцинировалось от COVID-19 более 60% сотрудников, могут подвергнуться серьезному штрафу.

Соответственно, начальники в таких организациях имели законное право не допускать непривитых подчиненных на рабочие места. Против такого положения дел и протестуют подписавшиеся под заявлением. В суде, однако, делу не дали хода, заявив, что подобные иски рассматриваются в ином порядке.