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Суд в Самаре наказал на 240 тысяч рублей ТСЖ за раздельный сбор мусора
Общество
Суд в Самаре наказал на 240 тысяч рублей ТСЖ за раздельный сбор мусора
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 9 сентября. Областной арбитражный суд рассмотрел иск ООО «ЭкоСтройРесурс» к ТСЖ «Московское шоссе 298а». Региональный оператор по вывозу ТКО требовал от ТСЖ выплат за 4 месяца 2020 года — всего набежало 240 тысяч рублей.

ТСЖ «Московское шоссе 298а» практикует раздельный сбор мусора. И на этом основании хочет платить регоператору за остающиеся несортированные отходы не по общей норме (исходя из квадратных метров жилья), а по факту накопления — один контейнер в день.

Представители «ЭкоСтройРесурса» настаивали, что подобного способа оплаты не предусмотрено в региональном законодательстве, и на этом основании требовали выплат всей причитающейся по нормативу суммы. В ТСЖ уверяют, что в означенный период регоператор вообще не вывозил мусор с площадки дома 298а. Подробнее об этой ситуации ФАН рассказывал в своем расследовании.

На состоявшемся заседании судья принял сторону регоператора и обязал ТСЖ заплатить «ЭкоСтройРесурсу» всю требуемую сумму. Председатель ТСЖ Олег Сергеев с этим решением категорически не согласен.

«Некоторые из аргументов, прозвучавших на суде, не просто «взяты с потолка», а вообще основаны на ложных утверждениях. Мы обязательно будем подавать апелляцию», — заявил ФАН Олег Сергеев.

Инстанцией, в которой можно оспорить решение Арбитражного суда Самарской области, является Шестой кассационный суд общей юрисдикции. 


 

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