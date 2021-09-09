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Жители исторического центра Самары остались без холодной воды
Общество
Жители исторического центра Самары остались без холодной воды
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 9 сентября. Почти на сутки остались без холодной воды жители сразу нескольких кварталов в исторической части областного центра. Причиной тому послужили масштабные работы по замене запорной арматуры на водопроводах.

«Новая запорная арматура повысит надежность работы системы водоснабжения, а также в будущем сократит схему отключения при возникновении аварийных ситуаций», — сообщает компания «РКС-Самара».

Коммунальщики пообещали в течение дня подвозить питьевую воду бойлерами. Работы планируется завершить к 6 утра 10 сентября.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Сызрани была обнаружена действующая канализационная труба из дерева, уложенная под землю 121 год назад.

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