Жители исторического центра Самары остались без холодной воды

Самара, 9 сентября. Почти на сутки остались без холодной воды жители сразу нескольких кварталов в исторической части областного центра. Причиной тому послужили масштабные работы по замене запорной арматуры на водопроводах.

«Новая запорная арматура повысит надежность работы системы водоснабжения, а также в будущем сократит схему отключения при возникновении аварийных ситуаций», — сообщает компания «РКС-Самара».

Коммунальщики пообещали в течение дня подвозить питьевую воду бойлерами. Работы планируется завершить к 6 утра 10 сентября.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Сызрани была обнаружена действующая канализационная труба из дерева, уложенная под землю 121 год назад.