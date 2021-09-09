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Самарец, сбивший девушку на гидроцикле, стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
Самарец, сбивший девушку на гидроцикле, стал фигурантом уголовного дела
ru.wikipedia.org  /  Барвенковский

Самара, 9 сентября. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту столкновения двух гидроциклов в акватории Волги напротив Самары. В результате аварии 24-летняя девушка, управлявшая одним из транспортных средств, получила серьезные повреждения.

В большинстве самарских СМИ эта информация представлена как событие, произошедшее накануне. Однако с начала сентября погода в Самаре и температура воды в Волге не располагают к катанию на гидроциклах — в регионе установилась настоящая осень с холодами и дождями.

Как выяснил ФАН, речь идет об инциденте, случившемся еще 27 июля. Именно тогда гидроциклы, управляемые мужчиной и девушкой, столкнулись в одной из волжских проток. Но к моменту, когда на место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, там уже не было ни гидроциклов, ни участников происшествия. Пострадавшую девушку находившиеся поблизости люди оперативно переправили на самарский берег и доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что травмы, полученные девушкой, оказались, вероятно, тяжелее, чем казалось поначалу. Следователи квалифицировали состав правонарушения по части 1.1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре подали в суд на главного санитарного врача региона из-за постановления об обязательной вакцинации.

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