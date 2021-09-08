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Лучшим вузовским преподавателям в Самаре компенсируют ипотеку
Общество
Лучшим вузовским преподавателям в Самаре компенсируют ипотеку
pixabay.com  / 

Самара, 8 сентября. Преподавателям вузов региона может быть компенсирована часть ипотечных выплат. Для этого руководители учебных учреждений должны составить поименные списки тех, кто достоин такой помощи.

О подобной инициативе было объявлено на заседании совета ректоров вузов Самарской области, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

«Принцип простой: ректор, руководящий состав вуза определяют поименный список людей, которых нужно закрепить. Давайте этот механизм отработаем вместе, тем более что по IT-сфере он достаточно успешно себя показал», — пояснил глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что этот принцип уже действует в отношении медиков и преподавателей школ.

Ранее ФАН сообщал, что Самаре может быть выделено более 9 млрд рублей в виде инфраструктурного кредита на достройку первой линии метро.

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ипотека самара образование самарская область вузы социальная сфера
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