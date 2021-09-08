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Самарцы подали в суд на главного санитарного врача из-за обязательной вакцинации
Общество
Самарцы подали в суд на главного санитарного врача из-за обязательной вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Самара, 8 сентября. В Октябрьском районном суде областного центра будет рассматриваться иск граждан к главному санитарному врачу региона Светлане Архиповой. Он касается постановления об обязательной вакцинации ряда категорий граждан.

Указанный нормативный акт был принят в июле 2021 года. Он предписывал до 1 сентября вакцинировать от COVID-19 работников медицины, образования, сферы обслуживания, госслужащих. Если с началом осени в организациях обнаружится менее 60% привитых сотрудников, руководители компании получат штраф. Соответствующие проверки, по сведениям ФАН, уже начались. При этом введение COVID-паспортов для предприятий региона пока отложено.

Ряд жителей Самарской области пытается опротестовать в суде постановление Архиповой. Под заявлением подписалось 75 человек. Прежде законность этого нормативного акта просил проверить прокуратуру депутат Губернской думы Михаил Матвеев.

Ранее ФАН сообщал, что из-за эпидемиологической обстановки в ближайшие выходные в Самаре может не состояться День города.

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суд самара covid-19
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