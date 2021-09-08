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День города в Самаре под угрозой срыва из-за COVID-19
Общество
День города в Самаре под угрозой срыва из-за COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Самара, 8 сентября. День города, который запланирован на ближайший уик-энд, может пройти в усеченном формате либо вовсе не состояться в указанные сроки.

Исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий численностью более 1000 человек. Это ставит под угрозу многие пункты программы предстоящего Дня города. В частности, в Самаре в ближайшие выходные планировалось проведение джазового фестиваля, парада ретро-авто-мототехники, фестиваля уличного кино.

На организацию праздничных фейерверков 12 сентября в четырех местах Самары уже потрачено почти 5 млн рублей. Окончательного решения о том, в каком формате пройдет День города и пройдет ли вообще, до сих пор не принято.

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