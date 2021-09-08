Убитого педофила из Прибрежного никто не хочет хоронить

Самара, 8 сентября. Тело педофила из поселка Прибрежный, убитого еще 26 августа, до сих пор находится в морге. У его матери, имеющей инвалидность, нет средств на похороны.

Кем-то из соседей погибшего предпринимались попытки собрать деньги на погребение. Но пожелавших помочь в этом скорбном деле не нашлось.

Речь о мужчине, в телефоне которого его друг Вячеслав Матросов обнаружил видео собственной дочери, которую владелец телефона принуждал к оральному сексу. Разъяренный отец вывез педофила в лес, где, по его словам, заставил выкопать себе могилу и нанести удар ножом себе в грудь.

Вячеслава Матросова посадили под домашний арест. Ранее ФАН сообщал, что в сети появилась петиция с требованием оправдать его.