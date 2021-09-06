Три человека стали жертвами автоаварии в Самарской области

Самара, 6 сентября. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе «Кинель — Богатое» в Самарской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Трагедия произошла на первом километре автодороги. Жертвами стали находившиеся в легковушке люди, водитель и двое пассажиров, передает РЕН ТВ. Все обстоятельства инцидента пока не известны, правоохранительные органы уточняют детали.

Крупное ДТП недавно произошло на трассе под Воронежем. В результате аварии пострадали шесть человек, в числе которых двое детей. Одному ребенку всего год, а второму исполнилось пять лет. Аварию спровоцировал водитель отечественной «Грейт Воли», который по неизвестным причинам врезался во встречный автомобиль. Всех получивших травмы людей доставили в ближайшую больницу в специальных удерживающих устройствах.