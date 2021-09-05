Самара в 2022 году может остаться без зоопарка

Самара, 5 сентября. Зоопарк в областном центре в 2022 году рискует остаться без лицензии, а значит, без возможности принимать посетителей. Об этом организацию, а также вышестоящие органы, вплоть до губернатора, предупредила Счетная палата Самарской области.

По итогам проверки, проведенной надзорным органом, было зафиксировано множество нарушений в финансовой деятельности организации. Так, аудиторы посчитали, что должностные оклады в госучреждении, коим является зоопарк, назначаются произвольно и без учета профессиональной квалификации. Животные, по их мнению, продаются в другие организации по цене ниже рыночной, а выбор подрядчиков на госзаказы нарушает принцип обеспечения конкуренции.

Кроме того, проверяющие обнаружили плохие условия содержания животных в питомнике зоопарка. В их числе — животные, занесенные в Красную книгу.

Счетная палата вынесла организации предупреждение с требованием устранить отмеченные нарушения. В противном случае дело может дойти до лишения лицензии на деятельность в 2022 году.

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