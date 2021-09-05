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Самарские коммунальщики рассказали о вреде измельчителей мусора
Общество
Самарские коммунальщики рассказали о вреде измельчителей мусора
samcomsys.ru  /  РКС-Самара

Самара, 5 сентября. Сезон заготовок овощей и фруктов — это и сезон постоянных засоров в канализационных сетях. Такую закономерность выявили специалисты компании «РКС-Самара» на своем опыте.

Коммунальщики составили топ самых частых «находок», из-за которых происходят засоры сливных коммуникаций. Здесь и яблочные очистки, и сливовые косточки, и даже арбузные корки.

Также прибавляет работы коммунальщикам стремление граждан к экономии воды вкупе с безответственным отношением к тому, что попадает в слив.

«Ставшие недавно модными измельчители мусора, установленные в раковинах, также наносят ущерб канализации. Экономия воды привела к снижению ее объемов в канализационных сетях, и в таких условиях даже измельченные отходы создают заторы», — информирует пресс-служба «РКС-Самара».

Ранее ФАН сообщал, что в Сызрани была обнаружена деревянная канализационная труба, уложенная 121 год назад. Самое удивительное, что она была в рабочем состоянии.

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самара канализация коммунальные службы
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