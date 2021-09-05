Самара может получить федеральный кредит на достройку метро

Самара, 5 сентября. Первая линия самарского метрополитена может быть достроена за счет средств федерального инфраструктурного кредита. На эти цели требуется 9,4 млрд рублей.

Эта тема стала предметом обсуждения на совещании, в котором приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Конечно, незавершенное строительство метро надо заканчивать. Но для строительства новых станций необходимо ответить на ключевой вопрос – определить планируемый пассажиропоток», — высказался вице-премьер.

Было принято решение созвать дополнительное совещание с участием всех заинтересованных ведомств для определения условий, при которых может быть выдан такой кредит.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре будет заново отремонтирована Софийская набережная. Подрядчик, допустивший недоделки, устранит их за свой счет.