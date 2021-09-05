Самарцы требуют оправдать подозреваемого в расправе над педофилом

Самара, 5 сентября. История, случившаяся в поселке Прибрежном, обрастает все новыми подробностями. Выяснилось, что убитый педофил мог иметь свое нездоровое влечение на генном уровне. А в защиту отца девочки, над которой надругался погибший, составили петицию.

ФАН напоминает предысторию событий. Вячеслав Матросов, житель поселка Прибрежный, входящего в черту города Самары, обнаружил в телефоне своего друга видео, на котором тот принуждает к оральному сексу малолетнюю дочь Вячеслава. Позже выяснилось, что в гаджете есть и аналогичное видео еще с одной девочкой.

Через несколько дней тело педофила нашли в лесу неподалеку от соседнего поселка Винтай, слегка присыпанное землей и с ножевой раной в груди. Как пояснил полицейским Вячеслав, он ударил насильника лопатой, а затем потребовал, чтобы тот выкопал себе могилу и ударил себя ножом в грудь.

Следствие намерено проверить показания Вячеслава на полиграфе, а пока его на 2 месяца отправили под домашний арест.

Тем временем в СМИ появилась информация, что отец убитого педофила ранее был судим за действия сексуального характера в отношении трехлетней девочки.

Жители Прибрежного опубликовали в интернете петицию в защиту Вячеслава Матросова.

«Любой отец так бы сделал!» — уверены авторы обращения.

На момент подготовки этого материала свои подписи под петицией поставили чуть менее 500 человек.