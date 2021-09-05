Опубликовано видео светящихся дронов в небе над Самарой

Самара, 5 сентября. Необычное шоу смогли наблюдать жители и гости областного центра в субботу вечером в небе над парком имени Гагарина. Несколько десятков светящихся дронов устроили танцы в воздухе, складываясь в различные фигуры.

Шоу было устроено компанией Squadrone, в которую входят два энтузиаста этого пока неординарного вида спорта. Чтобы получить разрешение запустить такое количество коптеров в небо над Самарой, потребовалось согласовывать шоу с Центром организации воздушного движения, главный офис которого находится в Москве. Организационную помощь оказали администрация Самары, МАУ «Парки Самары», Росавиация.

Остальное было делом техники и мастерства «пилотов». Управлять одновременно четырьмя десятками дронов так, чтобы они не только не столкнулись, но и сложились в тематические фигуры, — отдельный вид искусства, которым владеют пока очень немногие.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал возродить в регионе фестиваль «Рок над Волгой».