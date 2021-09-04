Жителя Тольятти обвиняют в убийстве матери во время пьяной ссоры

Тольятти, 4 сентября. Мужчину обвиняют в убийстве собственной матери в Тольятти. СК РФ по Самарской области выясняет все детали происшествия.

По версии правоохранителей, тольяттинец нанес 56-летней матери несколько ударов по голове. В результате полученных травм женщина скончалась. Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.

В Сети появилось видео в день убийства. На кардах видно, как пострадавшая заходит в подъезд дома, а затем ее сын, который, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Недавно, жительницу Кировского района Северной Осетии арестовали по делу о покушении на убийство собственного сына. Женщина пыталась утопить ребенка в реке.