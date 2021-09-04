Шумовые экраны поставят на Московском шоссе в Самаре за 70 млн рублей

Самара, 4 сентября. Шумозащитные экраны появятся в районе станции метро Московская, у кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

«Уровень шума от дороги превышает допустимый», — такое обоснование приводит заказчик.

Самарские власти готовы потратить на благоустройство этой территории 69,3 млн рублей. Работы должны быть завершены к 31 октября 2022 года. Помимо шумозащитных экранов, подрядчик обязан будет установить павильоны на остановках общественного транспорта, системы автополива на газонах, уложить тактильную плитку на тротуарах.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре будет повторно отремонтирована Софийская набережная. Подрядчик обязан это сделать за свой счет из-за большого количества дефектов.