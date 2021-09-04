РФС отменил красную карточку игроку «Крыльев» Ежову, показанную судьей Безбородовым

Самара, 4 сентября. Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов сможет сыграть в следующем матче РПЛ против московского «Локомотива». Его дисквалификация из-за красной карточки, полученной в Уфе, отменена.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным решение судьи Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга. В матче «Уфа» — «Крылья Советов» он, несмотря на рекомендации судьи ВАР, назначил пенальти в ворота самарцев и показал красную карточку Ежову. На повторе четко видно, что минимальное касанием Ежовым руки уфимца Мрзляка никак не помешало сопернику пробить по воротам.

«Мы всегда будем защищать наших игроков в подобных ситуациях. Мы подали апелляцию на решение арбитра, и ее справедливо удовлетворили», — прокомментировал решение КДК спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Ранее ФАН сообщал о возросшей трансферной активности «Крыльев Советов». Самарский клуб взял в аренду защитника казанского «Рубина» Сильвие Бегича. А вот форварда Луки Джорджевича, по последним сведениям, в «Крыльях» не будет — он перешел в датский «Вайле».