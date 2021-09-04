В Самаре обрушилась стена незаконно построенного храма

Самара, 4 сентября. Стена церкви обрушилась в Красноглинском районе Самары. Ранее постройка была признана незаконной, местные власти приняли решение о ее сносе.

Одна из стен храма упала на соседний деревянный дом. В момент ЧП внутри не было людей — строение никем не эксплуатировалось. Его крыша получила серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших, отметили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Известно, что церковь принадлежала католикам, но проводить в ней мероприятия могли также протестанты, баптисты и пятидесятники. Работы по ее демонтажу начались в августе.

Некоторые местные жители не согласны с решением городской администрации и считают его кощунственным. Кто-то даже предположил, что обрушение стены можно расценивать как «предупреждение».

Незадолго до этого в Новосибирске обвалилась стена здания закрытой школы, признанного аварийным. Площадь разрушений составила порядка 30 квадратных метров.