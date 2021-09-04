Набережную у «Ладьи» в Самаре повторно отремонтируют за счет подрядчика

Самара, 4 сентября. Четвертую очередь волжской набережной заново отремонтируют, хотя благоустройство там проводилось перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и затем после его окончания. Как выяснилось вскоре, работы были проведены некачественно.

Дефекты и недоделки были запротоколированы. В частности, во многих местах просели бордюры, засорилась ливневая канализация, дождевые стоки были смонтированы не на проектной высоте. Кроме того, отсутствует стояк откачки нефтепродуктов, предусмотренный проектом.

Все это послужило поводом к иску городской администрации в отношении подрядчика — компании «Автодоринжиниринг». Согласно решению суда, эта организация теперь обязана устранить дефекты и недоделки за свой счет, а также выплатить 200 тысяч рублей неустойки.

Ранее ФАН сообщал о том, что власти Самары не отказываются от идеи обустройства платных парковок. Предполагается, что проект будет реализован в 2022 году.