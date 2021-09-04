Подозреваемый в педофилии самарец сам выкопал могилу и нанес себе удар ножом

Самара, 4 сентября. Громкая и запутанная история с убийством вероятного педофила в поселке Прибрежном получила неожиданный поворот. Теперь у следствия есть версия, которая позволяет предполагать самоубийство.

Предыстория сюжета: один из жителей Прибрежного нашел в телефоне у своего друга видео, в котором тот принуждает его малолетнюю дочь к оральному сексу. Впоследствии в том же телефоне обнаружилось аналогичное видео с еще одной девочкой.

После возникшей драки растлитель исчез, а через несколько дней его тело обнаружили в лесу в соседнем поселке Винтай. По последним сведениям, это сам отец девочки, нашедший видео, показал правоохранителям, где спрятан труп. Он же изложил неожиданную версию событий.По его словам, уличенный в растлении теперь уже бывший друг сам копал себе могилу, после чего сам же нанес себе удар ножом в область груди. Когда все свершилось, отец девочки просто присыпал труп землей. Но через несколько дней явился в полицию с повинной.

Насколько правдива эта версия, предстоит разбираться следствию. Пока ее автор является подозреваемым в убийстве, и суд отправил его на два месяца под домашний арест.