Мать убитого самарского педофила рассказала, что он часто приглядывал за детьми

Самара, 4 сентября. Подозреваемый в педофилии житель Самарской области, найденный мертвым в лесу, часто приглядывал за соседскими детьми. Об этом рассказала его мать.

Женщина считает, что сын никогда не проявлял интереса к маленьким девочкам и часто оставался с ними, когда их родителям нужно было уйти. Она предположила, что мужчина мог совершить в отношении детей насильственные действия, находясь в состоянии опьянения.

«Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо», — недоумевает мать.

Несколько дней назад 32-летнего жителя Самарской области заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетними и объявили в розыск. Позднее его тело нашли в лесу с ножевыми ранениями.

Незадолго до этого 30-летний житель Магнитогорска изнасиловал 11-летнего ребенка и заразил его ВИЧ. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщало URA.RU.