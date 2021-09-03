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Подозреваемый в убийстве педофила из Самарской области сдался полиции

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 09:49
Происшествия
Подозреваемый в убийстве педофила из Самарской области сдался полиции
pixabay.com

Самара, 3 сентября. Мужчина, подозреваемый в убийстве педофила из Самарской области, сам сдался сотрудникам полиции. Он находился в состоянии аффекта.

Тело 32-летнего жителя поселка Винтай, объявленного в розыск по подозрению в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками, нашли в лесу накануне. По предварительным данным, причиной смерти стало ножевое ранение.

Предположительно, на него мог напасть отец одной из пострадавших. Следователи еще не допросили мужчину из-за его состояния, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколько дней назад житель Самарской области нашел в телефоне знакомого видео, на котором он принуждает к действиям сексуального характера маленькую девочку, и сообщил об этом в полицию. Хозяин телефона сбежал. Позднее стало известно, что несколько лет назад он совершил аналогичное преступление в отношении шестилетнего ребенка.

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убийство педофил самарская область
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