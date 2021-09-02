Изрезанный труп подозреваемого в педофилии мужчины нашли под Самарой

Самара, 2 сентября. Следователи выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

Труп злоумышленника находился в лесополосе, расположенной возле поселка Винтай. Прибывшие на место происшествия вместе с правоохранителями криминалисты обнаружили на теле жертвы следы насильственной смерти.

Ранее против убитого мужчины было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Свои преступления предполагаемый злоумышленник снимал на мобильный телефон.

Позднее ряд СМИ опубликовал информацию, что с педофилом мог расправиться отец одной из пострадавших. Он увидел ролик с девочкой у своего приятеля, а после в ходе спора нанес оппоненту смертельные ранения.

Полиция Барнаула ранее поймала мужчину, который напал на девятилетнюю девочку. Он предложил ребенку покормить белок, а после надругался над пострадавшей.