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Сотрудники Росгвардии спасли от пожара два дачных поселка в Самарской области
Происшествия
Сотрудники Росгвардии спасли от пожара два дачных поселка в Самарской области
Пресс-служба Росгвардии

Самара, 2 сентября. Бойцы Росгвардии, возвращаясь с полигона, где проходило тактическое занятие, увидели дым от пламени и пришли на помощь местным жителям.

Сотрудники ведомства, сообщив дежурному о ЧП, выдвинулись в сторону места происшествия. Огонь распространился на площади более 500 кв. метров и в скором времени должен был подойти к дачным поселкам. Тогда росгвардейцы воспользовались штатными огнетушителями из служебного автотранспорта, а также подручными средствами для ликвидации пламени. Местные жители, узнав о действиях бойцов, предоставили им воду с резервуаров, расположенных на их участках.

Вскоре им удалось потушить пожар. Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. Жительница поселка Студенцы Людмила Ледащева высоко оценила работу сотрудников специального подразделения с положительной стороны и поблагодарила их за проявленное неравнодушие. Глава городского округа Кинель Сергей Козлов подчеркнул, что росгвардейцы своими действиями спасли десятки домов.

«Ребята появились буквально из ниоткуда. В тот самый момент, когда их помощь была так необходима», — заметила она.

Сотрудники МЧС Воронежской области ранее смогли потушить возгорание, возникшее на крыше церкви из-за молнии. Пламя испортило только кровлю храма.

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