Школьница в купальнике подверглась нападению в Самаре по пути на пляж

Самара, 1 сентября. В Самарской области трое взрослых напали на 16-летнюю школьницу в купальнике, которая ждала подругу у входа в супермаркет по пути на пляж.

По словам пострадавшей девушки, она и ее подруга решили пойти купаться в одном купальнике. По дороге на пляж приятельница школьницы зашла в магазин, а девочка-подросток осталась ждать подругу около входа, поскольку была с собакой.

В этот момент к ней подошла женщина и высказала свои опасения из-за того, что пес был без намордника. После замечания девочка отошла в другую сторону, однако незнакомка не спешила прекращать разговор.

«Я не собиралась с ней разговаривать, но она начала обзываться», – вспоминает школьница.

После начала драки к женщине присоединились еще двое взрослых: дама и мужчина, которые начали таскать несовершеннолетнюю за волосы. Вскоре за девушку заступился прохожий, и ей удалось сбежать.

Родители пострадавшего подростка сняли побои и незамедлительно обратились в полицию. Подозреваемый заявил, что напал на школьницу «по законам религии». Ведется проверка.