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«Крылья Советов» развили бурную трансферную активность
Спорт
«Крылья Советов» развили бурную трансферную активность
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 1 сентября. За неделю до закрытия трансферного окна в Российской премьер-лиге довольно бурную деятельность на рынке игроков развернули «Крылья Советов». В течение первого дня осени стало известно о четырех трансферах, связанных с самарским клубом.

Официально пока, впрочем, подтвержден только один: форвард Герман Онугха, как уже сообщал ФАН, перешел в казанский «Рубин». Игрок принадлежит датскому клубу «Вайле», и немалую сумму его аренды (речь, по имеющимся сведениям, более чем о 20 млн рублей) теперь будет платить клуб из столицы Татарстана.

Взамен ему на позицию форварда, вероятно, будет приобретен черногорец Лука Джорджевич из тульского «Арсенала». Но пока эту информацию официальные лица подтверждать не собираются.

А вот наличие у «Крыльев» интереса к защитнику казанского «Рубина» Сильвие Бегичу в самарском клубе не отрицают. Еще в большей степени в клубе из Татарстана не скрывают желания избавиться от Бегича, так как в «Рубине» перебор иностранцев.

Скорее всего, именно в связи с возможным приходом Бегича «Крылья Советов» отзаявили другого центрального защитника — россиянина Максима Карпова. Он из-за травмы пропустил почти весь прошлый сезон. Вероятным местом его нового трудоустройства ряд источников называют подмосковные «Химки».

Еще один теперь уже экс-футболист «Крыльев» — полузащитник Дмитрий Ефремов — пополнил состав тольяттинского «Акрона». Ефремов появился в самарском клубе прошедшей зимой вопреки желанию главного тренера, провел несколько матчей в концовке сезона и летом покинул Самару на правах свободного агента.

А вот форвард Егор Голенков ушел из «Крыльев» по собственному желанию по истечении срока контракта. Уроженец Самары решил продолжить свою карьеру за рубежом. Накануне он был внесен в заявку клуба «Сигма» из чешского Оломоуца.

Ранее ФАН сообщал, что состав самарской футбольной команды пополнил защитник из Нидерландов Гленн Бейл.

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Все новости / Спорт / «Крылья Советов» развили бурную трансферную активность
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