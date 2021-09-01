Дошли до букв «Х» и «Ш»: в самарских школах установили рекорд по первоклашкам

Самара, 1 сентября. В нынешнем году в школы региона принято рекордное количество первоклассников. Особенные «аншлаги» собрали учебные заведения в микрорайонах новостроек, куда селятся преимущественно молодые семьи с детьми.

Так, в поселке Крутые Ключи в пока единственной на весь микрорайон средней школе набрался 21 первый класс. Следовательно, обозначения классов дошли до литеры «Х».

Но абсолютный рекорд установила школа в микрорайоне «Южный город», формально считающемся сельской местностью, не входящей в черту г. о. Самара. Там при наборе первоклашек мог закончиться алфавит, остановились только на букве «Ш», означающей 24-й первый класс.

Всего в городском округе Самара в школы 1 сентября пошли более 14 тысяч учеников, а по области — более 40 тысяч.

Ранее ФАН рассказывал о том, в каком режиме будут заниматься самарские первоклассники в новом учебном году.