Более 250 самарцев получили призы за вакцинацию от COVID-19

Самара, 1 сентября. В областном центре завершился второй этап акции «Самара, я привит!» Для участия в нем нужно было получить второй компонент вакцины от COVID-19 в течение августа, иметь самарскую прописку и зарегистрироваться на сайте акции по СНИЛСУ.

Именно номера СНИЛСов и использовались при проведении розыгрыша. В формуле определения победителей также учитывался курс евро к рублю.

Главные призы — телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные заведения. Общее же количество победителей — 258. Всего во втором этапе акции приняли участие более 15 тысяч человек. Первый этап проводился в июле, тогда желающих поучаствовать в розыгрыше набралось около 10 тысяч.

Судя по возрастающей популярности акции, не исключено, что она может быть продолжена и в сентябре.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области в сентябре начнется массовая вакцинация от гриппа.