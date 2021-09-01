Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 20:28
20:27
Происшествия
Злоумышленники открыли стрельбу в школе в Северной Каролине
20:26
Общество
Депутат Госдумы Алимова связала ЕГЭ и удаленку с процессом дебилизации школьников
20:25
Общество
Социолог Максим Шугалей расскажет, что на самом деле случилось в Афганистане
20:23
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
20:22
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
20:19
Армия
В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»
20:18
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей
20:17
Армия
Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая
20:16
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
20:15
Шоу-бизнес
Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы
Все новости

Более 250 самарцев получили призы за вакцинацию от COVID-19
Общество
Более 250 самарцев получили призы за вакцинацию от COVID-19
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 1 сентября. В областном центре завершился второй этап акции «Самара, я привит!» Для участия в нем нужно было получить второй компонент вакцины от COVID-19 в течение августа, иметь самарскую прописку и зарегистрироваться на сайте акции по СНИЛСУ.

Именно номера СНИЛСов и использовались при проведении розыгрыша. В формуле определения победителей также учитывался курс евро к рублю.

Главные призы — телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные заведения. Общее же количество победителей — 258. Всего во втором этапе акции приняли участие более 15 тысяч человек. Первый этап проводился в июле, тогда желающих поучаствовать в розыгрыше набралось около 10 тысяч.

Судя по возрастающей популярности акции, не исключено, что она может быть продолжена и в сентябре.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области в сентябре начнется массовая вакцинация от гриппа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 250 самарцев получили призы за вакцинацию от COVID-19
самара вакцинация от covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru