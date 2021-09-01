Мусорный оператор в Самаре помог вывезти мебель пансионату для детей-инвалидов

Самара, 1 сентября. С необычной просьбой обратился к региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов пансионат для детей-инвалидов. Учреждению понадобилось вывезти большое количество старой мебели.

«Это списанная мебель, которая уже отслужила свой век. На контейнерную площадку такой большой объем не вынести. Здесь нужна профессиональная помощь, поэтому мы обратились к региональному оператору», — пояснил Вячеслав Андреев, завхоз пансионата.

Всего на вывоз было подготовлено 74 стула, 7 диванов и 10 тумбочек. Оператор предоставил спецтехнику, и огромный 20-кубовый бункер, заполненный доверху, был вывезен в место переработки.

«Мы берем на себя не только экологическую, но и социальную ответственность. Самарский пансионат активно меняет старую мебель на новую. В прошлом году он уже обращался к нам за помощью, и мы вывезли первую партию. На этот раз мы направили спецтехнику повторно», — рассказал Михаил Захаров, директор ООО «ЭкоСтройРесурс».

Ранее ФАН рассказывал об эксперименте с раздельным сбором мусора, осуществленном одним из самарских ТСЖ. На этой почве возникло судебное разбирательство с региональным мусорным оператором.