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В Сызрани обнаружили самую древнюю канализационную трубу России
Общество
В Сызрани обнаружили самую древнюю канализационную трубу России
adm.syzran.ru  /  Администрация г.о. Сызрань

Сызрань, 1 сентября. Раритетный «артефакт» обнаружили коммунальщики третьего по величине города Самарской области. При ремонте канализации на улице Ульяновской они обнаружили, что часть коммуникаций обслуживалась деревянной трубой, уложенной еще в позапрошлом столетии, а именно в 1900 году.

Удивительным образом деревянная конструкция, лежавшая в земле 121 год и пропускавшая через себя канализационные потоки, не просто сохранилась, а продолжала исполнять свои функции.

Представители «Сызраньводоканала» объясняют это тем, что внешняя часть 200-миллиметровой трубы была защищена стальной проволокой, а само дерево, вероятно, пропитано какой-то смесью, состав которой сквозь более чем сотню лет и смену разных эпох до нашего времени не дошел.

Испытывать долговечность удивительной трубы далее сызранские коммунальщики не стали и заменили ее на современную пластиковую коммуникацию. Изъятый же из земли раритет пока хранится на территории «Сызраньводоканала».

Ранее ФАН сообщал, что при строительстве трассы Европа — Западный Китай в Шигонском районе Самарской области были найдены два древних селища бронзового века.

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история сызрань канализация самарская область
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