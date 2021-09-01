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«Русский Лукаку» перейдет из «Крыльев» в «Рубин» в обмен на двухметрового боснийца
Спорт
«Русский Лукаку» перейдет из «Крыльев» в «Рубин» в обмен на двухметрового боснийца
rubin-kazan.ru  /  ФК РУБИН

Самара, 1 сентября. Форвард Герман Онугха по прозвищу «русский Лукаку» перешел из «Крыльев Советов» в «Рубин». Этот факт уже подтвердили официально в казанском клубе.

Темнокожий уроженец Пензы имеет российское гражданство, принадлежит датскому клубу «Вайле» и был взят в аренду «Крыльями» перед началом нынешнего сезона. В стартовых матчах чемпионата он трижды выходил на замену в конце игры и еще в одной встрече провел только первый тайм. Результативными действиями не отметился.

В неофициальных источниках появлялись сведения, что футболист был недоволен малым количеством предоставляемого ему игрового времени, а главного тренера Игоря Осинькина не устраивало отношение игрока к тренировочному процессу. Впрочем, вполне вероятно, что отзаявка Онугхи не связана с этим микроконфликтом, которых всегда достаточно в любой команде.

По сведениям ФАН, переход 190-сантиметрового форварда с российским гражданством в «Рубин» может быть частью двусторонней сделки. Во встречном направлении из Казани в Самару, вероятнее всего, в ближайшее время проследует босниец Сильвие Бегич. Он обладает ростом 197 см и играет на позиции центрального защитника.

У «Рубина» переполнена легионерская квота, и казанский клуб заинтересован сдать Бегича в аренду, пока не станет ясно, будет ли отменен лимит на иностранных игроков в российском чемпионате. При этом команде Леонида Слуцкого нужен форвард для ротации, а «Крыльях Советов» испытывают дефицит центральных защитников. В самарском клубе пока воздерживаются от официальных комментариев до решения всех нюансов сделки.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» отказали санкт-петербургскому «Зениту» в трансфере голкипера Ивана Ломаева. Невский клуб в этой связи намерен приобрести уроженца Тольятти Станислава Крицюка, играющего сейчас в Португалии.

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Все новости / Спорт / «Русский Лукаку» перейдет из «Крыльев» в «Рубин» в обмен на двухметрового боснийца
футбол казань самара рубин спорт крылья советов рпл
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