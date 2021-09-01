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Трупы животных и груды бетона: самарцы ждут ликвидации незаконной свалки
Общество
Трупы животных и груды бетона: самарцы ждут ликвидации незаконной свалки
ecostr.ru  /  ООО ЭкоСтройРесурс

Самара, 31 августа. Незаконная свалка обнаружена на самой окраине областного центра. Речь идет о территории в Кировском районе между железнодорожной магистралью и недействующим аэропортом Смышляевка.

Большинство самарцев наверняка даже не подозревают о существовании в городе этой местности. На это, видимо, был расчет и у тех, кто устроил здесь свалку. Тем не менее, на Смышляевском шоссе проживают люди. Одна из местных жительниц и сигнализировала властям о появлении незаконного объекта.

«Сюда сваливают трупы животных. Откуда их везут, не знаю. Мой дом находится недалеко, и когда дует ветер, мы чувствуем неприятный запах. Кроме того, на этой свалке постоянно что-то сжигается, периодически стоит дым», — сообщила Елена Дякина-Кулькова, гулявшая в этом районе с собакой.

По ее словам, сгружать мусор сюда начали еще прошедшей зимой. Жительница отправила письма с просьбой принять меры в различные органы власти, общественные организации, а также региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов — компании «ЭкоСтройРесурс».

Представители мусорного оператора, выехав на место, обнаружили, что здесь преобладают строительные отходы — куски бетона, гипсокартона, утеплителя. И заявили, что подобный мусор не входит в зону их ответственности.

Поскольку свалка находится рядом с небольшой речкой Орловкой, в решение проблемы включилась автономная некоммерческая организация «Чистые водоемы». По словам ее руководителя, организация намерена добиваться решения ситуации.

«За территорию отвечает администрация Кировского района г.о. Самара. Есть ли у нее достаточно средств, чтобы убрать эту свалку, я не знаю. Если у района ресурсов не хватает, должен включаться город. Если у города ресурсов не хватает, должна область подключаться. И у региональной власти ресурсы точно есть», — заявил директор «Чистых водоемов» Денис Стукалов.

Ранее ФАН сообщал, что водитель легкового автомобиля в Самаре погиб после столкновения с мусоровозом.

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самара экология незаконная свалка
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