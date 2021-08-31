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Платные парковки появятся в Самаре в 2022 году
Общество
Платные парковки появятся в Самаре в 2022 году
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Самара, 31 августа. Платные парковки в областном центре все же появятся, несмотря на то, что этот проект был недавно приостановлен. Зам. главы департамента транспорта г. Самары Юрий Тапилин коснулся этого вопроса, выступая на фестивале «Транспорт, удобный для жизни».

«Сегодня в достаточно высокой степени готовности находится нормативная база, все основные документы приняты, определены участки улично-дорожной сети, где предусмотрены парковки, определена методика расчетов тарифов и базовых значений платы за пользование платной парковкой», — заявил чиновник.

Однако, по его словам, к реализации проекта в текущем году городские власти не приступят. Скорее всего, платные парковки в Самаре появятся в 2022 году.

Как ранее сообщал ФАН, в январе нынешнего года планы городской администрации обустроить платные парковочные места вызвали протесты жителей и критику со стороны губернатора Дмитрия Азарова.

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самара транспорт платные парковки
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