Самарец нашел в телефоне у приятеля-педофила видео с принуждением девочки к сексу

Самара, 31 августа. В Самарской области разыскивают 32-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании как минимум двух несовершеннолетних девочек.

В МВД по региону обратился знакомый мужчины, который случайно нашел в его телефоне видео, где тот принуждает к действиям сексуального характера девочку девяти лет. О найденных видео мужчина сразу доложил в полицейский участок, однако злоумышленнику удалось скрыться. Мужчина совершал преступные действия в своей квартире, расположенной в поселке Прибрежный Красноглинского района города.

При выяснении подробностей инцидента сотрудниками полиции было установлено, что разыскиваемый ими мужчина уже совершал аналогичное преступление с другой несовершеннолетней девочкой осенью 2016 года. Подозреваемый был хорошо знаком с пострадавшими и дружил с их семьями. В данный момент против педофила уже возбуждены уголовные дела. Мужчина находится в розыске.