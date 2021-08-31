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Самарец нашел в телефоне у приятеля-педофила видео с принуждением девочки к сексу
Происшествия
Самарец нашел в телефоне у приятеля-педофила видео с принуждением девочки к сексу
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Самара, 31 августа. В Самарской области разыскивают 32-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании как минимум двух несовершеннолетних девочек.

В МВД по региону обратился знакомый мужчины, который случайно нашел в его телефоне видео, где тот принуждает к действиям сексуального характера девочку девяти лет. О найденных видео мужчина сразу доложил в полицейский участок, однако злоумышленнику удалось скрыться. Мужчина совершал преступные действия в своей квартире, расположенной в поселке Прибрежный Красноглинского района города.

При выяснении подробностей инцидента сотрудниками полиции было установлено, что разыскиваемый ими мужчина уже совершал аналогичное преступление с другой несовершеннолетней девочкой осенью 2016 года. Подозреваемый был хорошо знаком с пострадавшими и дружил с их семьями. В данный момент против педофила уже возбуждены уголовные дела. Мужчина находится в розыске.

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педофил насилие девочка
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