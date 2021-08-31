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Медики Самарской области получат по 10 тысяч рублей
Общество
Медики Самарской области получат по 10 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Самара, 31 августа. Губернатор Дмитрий Азаров выступил с инициативой дополнительных стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций региона. Эту меру поддержки он предложил во время совещания с медработниками, проходившего в Тольятти.

«Оценивая труд санитаров, медсестер, врачей, понимаю, что благодарность не будет излишней. Поэтому важно поддержать всех медработников, считаю это справедливым», — заявил глава региона.

Помимо всех сотрудников государственных медучреждений области, по 10 тысяч рублей из бюджета региона получат также водители скорой помощи. Министр здравоохранения области Армен Бенян пообещал, что средства дойдут до адресатов не позднее 10 сентября.

Ранее ФАН сообщал, что по 10 тысяч рублей из бюджета региона получат первокурсники вузов Самарской области. Выплата полагается тем, кто закончил в этом году самарские школы и продолжит образование в своем регионе.

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