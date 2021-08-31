«Зенит» вместо игрока «Крыльев» купит уроженца Тольятти

Самара, 31 августа. Санкт-петербургский «Зенит» не сумел убедить руководство самарских «Крыльев Советов» продать невскому клубу голкипера Ивана Ломаева. В связи с этим российский участник Лиги чемпионов переключился на кандидатуру экс-краснодарца Станислава Крицюка, ныне выступающего за португальский «Жил Висенте».

Примечательно, что Крицюк — уроженец Самарской области, он родился в Тольятти и постигал азы футбола в Академии имени Коноплева.

Что же касается Ивана Ломаева, то, по сведениям ФАН, его фигура интересовала в преддверии нового сезона не только «Зенит». Но самарский клуб нацелился на максимальное сохранение состава, победившего весной в турнире ФНЛ и игравшего в финале Кубка России. Потому на все предложения отвечал отказом. Не стал исключением и клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» приобрели голландского защитника Гленна Бейла. Это первый футболист из Нидерландов в истории клуба.