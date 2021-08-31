Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:04
17:02
Спорт
Хавбек «Утрехта» Керк может перебраться в клуб РПЛ
17:01
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 августа, праздники, факты, люди
17:01
Общество
Объявлена дата выхода WIndows 11
17:00
Политика
Друзь уличил главу НАТО на Украине в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
16:59
Весь мир
В Панджшере возобновились столкновения талибов с ополченцами
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
Все новости

«Зенит» вместо игрока «Крыльев» купит уроженца Тольятти
Спорт
«Зенит» вместо игрока «Крыльев» купит уроженца Тольятти
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 31 августа. Санкт-петербургский «Зенит» не сумел убедить руководство самарских «Крыльев Советов» продать невскому клубу голкипера Ивана Ломаева. В связи с этим российский участник Лиги чемпионов переключился на кандидатуру экс-краснодарца Станислава Крицюка, ныне выступающего за португальский «Жил Висенте».

Примечательно, что Крицюк — уроженец Самарской области, он родился в Тольятти и постигал азы футбола в Академии имени Коноплева.

Что же касается Ивана Ломаева, то, по сведениям ФАН, его фигура интересовала в преддверии нового сезона не только «Зенит». Но самарский клуб нацелился на максимальное сохранение состава, победившего весной в турнире ФНЛ и игравшего в финале Кубка России. Потому на все предложения отвечал отказом. Не стал исключением и клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» приобрели голландского защитника Гленна Бейла. Это первый футболист из Нидерландов в истории клуба.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Зенит» вместо игрока «Крыльев» купит уроженца Тольятти
футбол зенит санкт-петербург самара тольятти спорт самарская область крылья советов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru