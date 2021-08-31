Самарцев предупредили о резком похолодании

Самара, 31 августа. Завершение календарного лета совпадет в регионе со сменой погоды. На протяжении практических всех летних месяцев в Самарской области стояла аномальная жара. Синоптики неоднократно отмечали превышение абсолютного максимума дневных температур за всю историю наблюдений за погодой.

Продолжительная жара спровоцировала цветение сине-зеленых водорослей в водоемах области, в том числе в реке Волге. Что стало причиной массового подмора речной рыбы. Также с высокими температурами специалисты связывают нашествие в регион лугового мотылька в невероятных количествах.

Но, по данным Приволжского УГМС, со сменой календарного сезона в регион придет и осенняя погода. Уже 3 сентября холодный атмосферный фронт накроет запад области и будет быстро продвигаться к востоку. Он принесет с собой дожди и понижение температуры воздуха. Ночами столбики термометров могут опускаться до 8 градусов, днем ожидается 13-16 градусов по Цельсию. Такая погода ожидается как минимум до середины сентября.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на главном волжском пляже в Самаре. Причина — качество воды в Волге.