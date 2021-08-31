«Бездарно угробили»: самарский губернатор пообещал вернуть «Рок над Волгой»

Самара, 31 августа. Губернатор Дмитрий Азаров пообещал восстановить фестиваль «Рок над Волгой». Об этом глава региона сказал во время прямой линии с жителями области. Но прежде должна выправиться эпидемиологическая ситуация.

По словам Дмитрия Азарова, проведение фестиваля планировалось уже в прошлом году, и некоторым исполнителям уже был выплачен аванс. Но из-за пандемийных ограничений мероприятие пришлось отменить. Поэтому затевать новый фестиваль можно будет только при 100-процентной уверенности в том, что ничто не помешает его проведению.

«Понимаю, что это было событие мирового масштаба на территории региона, совершенно бездарно его угробили когда-то. Сделаю все, чтобы его восстановить. Эта та самая молодежная «движуха», которая нужна нашему региону, которая позволяет создавать атмосферу творчества, самореализации людей», — высказался Дмитрий Азаров.

Справка ФАН: фестиваль «Рок над Волгой» проводился в Самаре с 2009 по 2013 год. После чересчур эпатажного выступления группы Rammstein (ее участники, в частности, инсценировали содомитский акт) власти региона отказались от дальнейшего финансирования фестиваля. Должность губернатора Самарской области тогда занимал Николай Меркушкин.

В 2020 году «Рок над Волгой» из-за пандемии трансформировался в онлайн-концерт групп «Сплин» и «Би-2», выступивших с баржи в акватории Волги.

Ранее ФАН сообщал, что солист Rammstein Тилль Линдеманн был предупрежден полицией о необходимости соблюдения антиковидных мер. Из-за этого было отменено его выступление на фестивале в Тверской области.