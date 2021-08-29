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Подросток погиб от удара током на подстанции в Самарской области
Происшествия
Подросток погиб от удара током на подстанции в Самарской области
pixabay.com

Самара, 29 августа. Тело юноши обнаружили у трансформаторной подстанции на территории гаражного сектора в Самарской области. Следователи сообщили, что подросток погиб от удара током.

Трагедия произошла в Жигулевске на одной из частных трансформаторных подстанций. Тело 17-летнего подростка было обнаружено рядом с будкой. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что юноша погиб от удара электрическим током.

Специалистам предстоит установить, что делал на подстанции погибший и были ли свидетели случившегося. Организована проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Жителя Саратовской области убило током во время купания во дворе. Прибывшие сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть потерпевшего. Следователи объяснили, что причиной трагедии стали нарушения правил безопасности при строительстве дома.

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