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Склад со шпалами загорелся в Промышленном районе Самары

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:30
Происшествия
Склад со шпалами загорелся в Промышленном районе Самары
Невские Новости  /  Майя Котелова

Самара, 29 августа. Пожарным удалось потушить огонь, который охватил площадь в 100 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Жители Самары сообщили в экстренные службы о том, что в Промышленном районе на Рыльской улице горит склад со шпалами. На место происшествия прибыли пожарные.

Специалисты установили, что пламя разгорелось на территории в 100 кв. метров. Им удалось локализовать огонь. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении корреспондентов ФАН.

В результате случившегося никто не пострадал и не получил серьезных травм. Угрозы распространения пожара на ближайшие строения также нет.

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