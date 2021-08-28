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Спасатели продолжают тушить природные пожары в Самарской области

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:42
Происшествия
Спасатели продолжают тушить природные пожары в Самарской области
63.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Самарской области

Самара, 28 августа. Крупные лесные пожары бушуют в нескольких районах Самарской области. К ликвидации возгораний привлечены три пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Так, природный пожар на пяти участках Борского района достиг площади 9 га. Также объявлена ликвидация возгорания в городских лесах города Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона возвращены в пункты постоянной дислокации, участок передан работникам лесничества.

Спасателям удалось локализовать лесной пожар в Кинель-Черкасском районе площадью более 12 га. Сейчас идут работы по ликвидации открытого горения, сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

Всего к тушению крупных пожаров привлечены 700 человек и 184 единиц техники. Ситуация находится на контроле в ГУ МЧС России.

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